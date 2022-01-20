Эсминец США вторгся в территориальные воды Китая

Минобороны КНР обвинило Штаты в провокации
В Министерстве обороны КНР сообщили, что эсминец США незаконно вошел в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (Парасельские острова).
"20 января американский ракетный эсминец Benfold без получения соответствующего разрешения правительства Китая незаконно вошел в территориальные воды возле архипелага Сиша", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Наблюдение за американским кораблем вели морские и воздушные силы Народно-освободительной армии Китая, эсминцу было сделано предупреждение.
"Действия американской стороны являются серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая", - добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что Штаты являются "крупнейшим нарушителем мира и стабильности в Южно-Китайском море".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram