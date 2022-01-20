В Венгрии считают, что Украина пока не может вступить в НАТО

Необходимы серьезные изменения, чтобы это стало возможно

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в беседе с ТАСС, что Украина для вступления в НАТО должна осуществить ряд значительных изменений.

"Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков", - заметил дипломат.

Он также сообщил, что Венгрия рассчитывает как можно скорее договориться с Россией о производстве вакцины "Спутник V" на своих предприятиях. По словам Сийярто, препарат очень хорошо зарекомендовала себя, в Венгрии им воспользовался уже почти миллион человек.

1 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным.

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