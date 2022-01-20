"Небо продолжит хмуриться": москвичам рассказали о погоде в четверг

По ощущениям температура будет казаться на 5 градусов ниже
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил, что на погоду столичного региона в четверг будет оказывать влияние передняя часть северо-атлантического циклона "Ида".
"Небо продолжит хмуриться, в некоторых местах будет незначительный снег, а южные ветры принесут порцию более тёплого воздуха с температурным фоном на 4 градуса теплее климатической нормы", - отметил метеоролог в беседе с РИА "Новости".
Вечером в Москве ожидается небольшой снег, температура воздуха минус 1-3 градуса, в Подмосковье - от 0 до минус 5 градусов.
Ветер будет порывистый, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.
Синоптик при этом заметил, что по ощущениям температура будет казаться на 5 градусов ниже.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram