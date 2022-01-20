ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полоскание и проветривание: что поможет при первых симптомах "омикрона"

10:01
  • четверг
  • 20 января 2022

Самолечение антибиотиками не принесет пользы

Ряд средств при появлении симптомов коронавирусной инфекции, в том числе омикрон-штамма, помогут облегчить состояние. Об этом рассказал главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков.
В Роспотребнадзоре объяснили, для кого особо опасен "омикрон"

Эксперт отметил, что проявления нового штамма очень схожи с обычной простудой: заложенность носа, боль и першение в горле. Методы лечения в этом случае соответствуют схеме лечения ОРВИ.

Чтобы снять воспаление в горле, рекомендуются антисептические растворы. Ими нужно по четыре-пять раз в день полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно использовать таблетки или спреи с анестетиком, причем употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день.

Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. Однако каплями не стоит пользоваться больше семи дней. Крюков также посоветовал почаще проветривать помещение, в котором находится заболевший, и увлажнять в нем воздух.

При этом в интервью "АиФ" врач предостерег от самоназначения в таких случаях антибиотиков.

Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала, какие жаропонижающие и противовирусные препараты помогут в случае возникновения первых признаков инфицирования коронавирусной инфекцией.

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Полоскание горла
Полоскание горла
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.