Полоскание и проветривание: что поможет при первых симптомах "омикрона"

Самолечение антибиотиками не принесет пользы

Ряд средств при появлении симптомов коронавирусной инфекции, в том числе омикрон-штамма, помогут облегчить состояние. Об этом рассказал главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков.

Эксперт отметил, что проявления нового штамма очень схожи с обычной простудой: заложенность носа, боль и першение в горле. Методы лечения в этом случае соответствуют схеме лечения ОРВИ.

Чтобы снять воспаление в горле, рекомендуются антисептические растворы. Ими нужно по четыре-пять раз в день полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно использовать таблетки или спреи с анестетиком, причем употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день.

Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. Однако каплями не стоит пользоваться больше семи дней. Крюков также посоветовал почаще проветривать помещение, в котором находится заболевший, и увлажнять в нем воздух.

При этом в интервью "АиФ" врач предостерег от самоназначения в таких случаях антибиотиков.

Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала, какие жаропонижающие и противовирусные препараты помогут в случае возникновения первых признаков инфицирования коронавирусной инфекцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram