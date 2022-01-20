Россия установила рекорд по несырьевому экспорту

Основным импортером за год стал Китай

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что в прошлом году неэнергетический экспорт страны составил 191 миллиарда долларов - это новый исторический максимум.

"Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию", - уточнила глава РЭЦ (цитата по РИА "Новости").

По словам Никишиной, пандемия создала для отечественных производителей новые возможности выхода на глобальные рынки.

Основным импортером стал Китай (15,6 миллиарда долларов). Также в верхней части рейтинга оказались Казахстан, Белоруссия, Турция и США.

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