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Россия установила рекорд по несырьевому экспорту

10:05
  • четверг
  • 20 января 2022

Основным импортером за год стал Китай

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что в прошлом году неэнергетический экспорт страны составил 191 миллиарда долларов - это новый исторический максимум.
Экспорт российских вин вырос за год на 28%

"Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию", - уточнила глава РЭЦ (цитата по РИА "Новости").

По словам Никишиной, пандемия создала для отечественных производителей новые возможности выхода на глобальные рынки.

Основным импортером стал Китай (15,6 миллиарда долларов). Также в верхней части рейтинга оказались Казахстан, Белоруссия, Турция и США.

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