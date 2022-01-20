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В Совфеде назвали оптимальное решение по членству Украины в НАТО

10:25
  • четверг
  • 20 января 2022

Государству предложили сохранить нейтральный статус

Лучшим решением относительно членства Украины в НАТО был бы нейтральный статус государства. Такое мнение в четверг, 20 января, высказал заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Сенатор согласился с политологами, которые назвали в качестве оптимального решения отказ Украины от членства и в НАТО, и в ОДКБ.

Джабаров также назвал очевидным, что Соединенные Штаты не рискнут размещать на Украине стратегическое вооружение. Однако Член Совфеда допустил, что "тактическое оружие там вполне может быть размещено", сообщает РИА Новости.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что Россия не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Украины. По словам дипломата, Москва готова рассмотреть обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО.

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