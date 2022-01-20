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В России утвердили концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года

11:00
  • четверг
  • 20 января 2022

Документ подписал Михаил Мишустин

В России утверждена концепция развития детско-юношеского спорта до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Соответствующие документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Целью концепции является создание доступных условий для занятий спортом и повышение мотивации подрастающего поколения вести здоровый образ жизни.

План реализации концепции предусматривает 44 мероприятия по формированию единого физкультурно-спортивного образовательного пространства на территории страны для раскрытия потенциала детей. Мероприятия будут проводиться за счет средств федерального бюджета.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, концепция предусматривает создание во всех регионах страны школьных спортивных лиг, детских спортивно-оздоровительных лагерей, строительство и модернизацию инфраструктуры, в том числе возведение модульных бассейнов и площадок с уличными тренажерами шаговой доступности даже в самых удаленных населенных пунктах.

К этой работе в кабмине планируют привлекать малый и средний бизнес. Для этого создан федеральный проект "Бизнес-спринт".

Благодаря этим мероприятиям к 2030 году спортом в России должны регулярно заниматься не менее 90% всех детей, сообщается на официальном сайте правительства.

Министр спорта России Олег Матыцин ранее рассказал, что почти половина (свыше 46%) жителей страны хотя бы время от времени занимаются спортом. Матыцин также сообщил, что наиболее активное увеличение числа поклонников спорта наблюдается среди россиян среднего возраста.

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