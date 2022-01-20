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США не отправят войска на Украину

10:33
  • четверг
  • 20 января 2022

Даже в случае так называемого российского "вторжения"

Как сообщило в четверг агентство Associated Press, в случае "вторжения" России на Украину, о котором активно говорят в последнее время на Западе, президент США Джо Байден не намерен отвечать отправкой на Украину американских войск.
Байден высказался по поводу "вторжения" России на Украину

"Соединенные Штаты не имеют договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами", - сказано в материале.

Уточняется, что в настоящее время Белый дом "пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности".

Вместе с тем агентство пишет, что Байден все же мог бы использовать ряд военных вариантов - в том числе поддержку украинского сопротивления. Пока что нет полной ясности, как США могут помочь Украине, заключило AP.

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