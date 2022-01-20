США не отправят войска на Украину

Даже в случае так называемого российского "вторжения"

Как сообщило в четверг агентство Associated Press, в случае "вторжения" России на Украину, о котором активно говорят в последнее время на Западе, президент США Джо Байден не намерен отвечать отправкой на Украину американских войск.

"Соединенные Штаты не имеют договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами", - сказано в материале.

Уточняется, что в настоящее время Белый дом "пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности".

Вместе с тем агентство пишет, что Байден все же мог бы использовать ряд военных вариантов - в том числе поддержку украинского сопротивления. Пока что нет полной ясности, как США могут помочь Украине, заключило AP.

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