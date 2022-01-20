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Собянин выделил гранты на лечение онкобольных детей по новейшим методикам

10:41
  • четверг
  • 20 января 2022

Средства направят в два лечебных учреждения

В Москве на лечение детей от онкологических заболеваний по новейшим методикам направят 462 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин рассказал о развитии городской сети Центров амбулаторной онкопомощи

Средства будут направлены Морозовской детской городской клинической больнице (346 млн рублей) и Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого (116 млн рублей).

Как уточнили в пресс-службе мэра Москвы, деньги пойдут на лечение онкобольных детей по методикам, которые не входят в стандарты обязательного медицинского страхования (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

В Морозовской больнице выделенные средства покроют затраты на поиск, подбор, активацию неродственного донора (обследование и проведение забора костного мозга в стационаре) и транспортировку костного мозга. Также за счет гранта профинансируют проведение специфической иммунотерапии у детей и закупят современное высокотехнологичное оборудование для молекулярно-генетических исследований.

В центре имени В.Ф. Войно-Ясенецкого работают два онкологических отделения на 87 коек. Специалисты используют инновационные технологии онкохирургии: водоструйную диссекцию, плазменную хирургию, термоаблацию. Некоторые из них впервые были применены в детской онкологической практике в нашей стране и в мире, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сергей Собянин ранее рассказал, что в столице работают шесть онкологических центров, которые включают в себя и диспансеры, и лабораторию, и хирургию. Ранней выявляемостью онкологических заболеваний занимаются все поликлиники города: если врач видит предрасположенность, он обязан направить человека на дальнейшие исследования.

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