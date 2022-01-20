Собянин выделил гранты на лечение онкобольных детей по новейшим методикам

Средства направят в два лечебных учреждения

В Москве на лечение детей от онкологических заболеваний по новейшим методикам направят 462 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Средства будут направлены Морозовской детской городской клинической больнице (346 млн рублей) и Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого (116 млн рублей).

Как уточнили в пресс-службе мэра Москвы, деньги пойдут на лечение онкобольных детей по методикам, которые не входят в стандарты обязательного медицинского страхования (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

В Морозовской больнице выделенные средства покроют затраты на поиск, подбор, активацию неродственного донора (обследование и проведение забора костного мозга в стационаре) и транспортировку костного мозга. Также за счет гранта профинансируют проведение специфической иммунотерапии у детей и закупят современное высокотехнологичное оборудование для молекулярно-генетических исследований.

В центре имени В.Ф. Войно-Ясенецкого работают два онкологических отделения на 87 коек. Специалисты используют инновационные технологии онкохирургии: водоструйную диссекцию, плазменную хирургию, термоаблацию. Некоторые из них впервые были применены в детской онкологической практике в нашей стране и в мире, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сергей Собянин ранее рассказал, что в столице работают шесть онкологических центров, которые включают в себя и диспансеры, и лабораторию, и хирургию. Ранней выявляемостью онкологических заболеваний занимаются все поликлиники города: если врач видит предрасположенность, он обязан направить человека на дальнейшие исследования.

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