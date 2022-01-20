В Чехии певица намеренно заразилась COVID-19 и умерла

Артистка верила в фейки об опасности вакцинации

Штамм "омикрон" особенно опасен для детей от двух до пяти лет. Как заявили в Роспотребнадзоре, инфекция поражает верхние дыхательные пути и бронхи, что приводит к госпитализации. Эта мутация распространяется по миру стремительно. Всплеск заболеваемости - в Германии. В Чехии скончалась певица, которая умышленно заразилась ковидом.

Песню "Два ворона", поклонники народных мотивов в Чехии любили так же, как и ее лучшую исполнительницу Хану Хорку. Это, пожалуй, самый известный концерт артистки. Но на сцену она больше не выйдет. Сегодня стало известно, что Хорка скончалась от коронавируса. Певица умышленно заразилась ковидом от одного из родственников. Ей очень нужна была справка о перенесенном заболевании, чтобы не отказываться от зарубежных гастролей. Прививаться 57-летняя женщина не хотела. Говорят, верила фейкам об опасных последствиях вакцинации. В итоге эксперимент над собственным здоровьем закончился трагически.

В Париже в пункты тестирования сегодня выстроились огромные очереди. Среди французов все меньше тех, кто относится к ковиду несерьезно. За сутки в стране небывалый всплеск заболеваемости - почти 500 тысяч человек. Маски теперь необходимо носить даже на остановках общественного транспорта. Новые ограничения коснутся и заболевших.

"Теперь у нас есть отделение, куда мы госпитализируем исключительно непривитых пациентов, это сложная категория, люди даже сейчас не верят тому, что заболели ковидом, с ними трудно разговаривать, они требуют лекарств, которые при ковиде совсем неэффективны", - заявила Джули Хелмс, заведующая отделением интенсивной терапии Страсбургской университетской больницы.

Резкий скачок и в Германии. Почти 134 тысячи новых случаев. И пик еще не достигнут. Минздрав ФРГ настаивает - единственный способ остановить коронавирус - обязательная вакцинация.

"Я выступаю за вакцинацию без каких-либо "если" или "но", причем начиная с 18 лет, иначе осенью мы снова столкнемся с эпидемией, "омикрон" не будет последним вариантом, это почти невозможно", - убежден Карл Лаутербах, министр здравоохранения Германии.

В мире, по данным ВОЗ, на "омикрон" приходится уже более 70 процентов от всех случаев заболевания ковидом. В некоторых странах, как США, этот показатель почти достиг 100 процентных значений. Появление новых штаммов, заявляют в организации, вполне реально. И если многие государства к ограничениям вынужденно возвращаются, то в Британии отменяют. Власти решили, что больше нет необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию и работать удаленно. А "омикрон" в Минздраве хотят и вовсе приравнять к обычному ОРВИ.

"Наши данные показывают, что омикрон отступает, число заболевших, в том числе и в старших возрастных группах, сократилось, стало меньше и госпитализированных, нам ничто не мешает открыть страну", - говорит Саджид Джавид, министр здравоохранения Великобритании.

В России "омикрон" выявлен в 50 регионах. А число инфицированных этим штаммом за сутки увеличилось на полторы тысячи. Пик заболеваемости врачи прогнозируют на начало февраля. Но пока нет оснований для развертывания дополнительных мест в стационарах. На уровень и необходимость госпитализации "омикрон" почти не повлиял. В большинстве случаев он протекает бессимптомно или как сезонная простуда, не требующая экстренных врачебных мер. Исключение - пожилые, беременные - они в группе повышенного риска. И дети от двух до пяти лет, у которых "омикрон" может вызывать поражение бронхов. Но опасность можно, если не исключить на сто процентов, то сильно минимизировать, соблюдая элементарные антиковидные правила и сделав прививку.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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