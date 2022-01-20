Президент Ирана выступит перед депутатами Госдумы

Эбрахим Раиси прибыл в Москву с официальным визитом

В Госдуме рассмотрят ряд важных законопроектов. В центре внимания депутатов - вопрос об индексации пенсий на 8,6 процента неработающим пенсионерам с 1 января этого года. Ранее с таким поручением правительству выступил Владимир Путин, затем кабмин внёс предложение в нижнюю палату парламента. После индексации средний размер пенсии составит почти 19 тысяч рублей.

Также в повестке документ об административной ответственности за нарушения при поставках ресурсов, необходимых для предоставления населению услуг ЖКХ. А в начале пленарного заседания выступит президент Ирана. Эбрахим Раиси прибыл в Москву с официальным визитом, накануне уже состоялась встреча с российским лидером.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram