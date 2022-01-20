ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Ирана выступит перед депутатами Госдумы

11:46
  • четверг
  • 20 января 2022

Эбрахим Раиси прибыл в Москву с официальным визитом

В Госдуме рассмотрят ряд важных законопроектов. В центре внимания депутатов - вопрос об индексации пенсий на 8,6 процента неработающим пенсионерам с 1 января этого года. Ранее с таким поручением правительству выступил Владимир Путин, затем кабмин внёс предложение в нижнюю палату парламента. После индексации средний размер пенсии составит почти 19 тысяч рублей.

Также в повестке документ об административной ответственности за нарушения при поставках ресурсов, необходимых для предоставления населению услуг ЖКХ. А в начале пленарного заседания выступит президент Ирана. Эбрахим Раиси прибыл в Москву с официальным визитом, накануне уже состоялась встреча с российским лидером.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
Госдума Российской Федерации
Госдума Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.