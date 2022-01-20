Зеленский призвал украинцев не паниковать и не скупать гречку

Война идет уже восьмой год, напомнил президент Украины

Джо Байден провёл пресс-конференцию, посвящённую итогам первого года своего пребывания на посту президента США. Предсказуемо часть общения с журналистами была посвящена России. Американский лидер снова обвинил Москву в подготовке войны, пригрозил санкциями. И сообщил, что в блоке НАТО Украину пока не ждут.

Сколько раз ни говорила Москва, что не собирается ни на кого нападать, в Вашингтоне продолжают нагнетать панику. Вот и Джо Байден на одной из своих редких пресс-конференций вновь грозит России и лично Владимиру Путину страшными последствиями за войну, которой нет.

"Он никогда не видел санкций, подобных тем, которые, как я обещал, будут введены, если он нападет. Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами", - сказал Байден.

В начале января Сенат США уже даже опубликовал законопроект о санкциях, которые введут в случае вторжения российских войск на Украину. Под них попадут лично президент России, а также премьер-министр, главы МИД и Минобороны, как минимум три крупных российских банка и газопровод "Северный поток-2". И все это, считает Байден, Путин готов будет поставить под удар западных санкций потому что "решил испытать союзников".

"Я думаю, он все еще не хочет какой-либо полноценной войны. Путин стоит перед суровым выбором — деэскалация и дипломатия, либо конфронтация и последствия. Я думаю, что он будет испытывать Запад, США и НАТО настолько сильно, насколько сможет... Я думаю, что он заплатит за это серьезную цену", - заявил президент США.

Вот только на деле это как раз НАТО испытывает терпение России. Все ближе подбираясь к нашим границам и накачивая оружием Украину. Военная помощь, по словам Байдена, оценивается в 600 миллионов долларов. Но, как отметили в нашем МИД, обо всем этом в Вашингтоне и западной прессе, которая с готовностью распространяет новости о скорой войне, разумеется, молчат.

"Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определённостью говорят о "нападении России на Украину" и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Как будто не знают ничего о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном. Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

А если Украина - как мечтают в Киеве - однажды все же станет членом альянса, то кто знает, на какие провокации решатся власти, прикрывшись натовским ядерным зонтиком. Москву все это, разумеется, не устраивает. Поэтому Владимир Путин и выступил с пакетом инициатив по безопасности. Вашингтон ответ над ними обещал предоставить до конца недели. Но пока все еще раздумывает. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что никакого письменного ответа на предложения России пока нет. Но на встрече с Сергеем Лавровым, которая пройдет в эту пятницу в Женеве, намерен обсудить ход переговоров.

Накануне главу Госдепа принимали в Киеве. Президент Зеленский на встрече, конечно, просил еще денег. В частности, на модернизацию украинской армии. Но то ли разговор не задался, то ли слова Блинкена Зеленскому не понравилось. Сразу после переговоров в соцсетях появляется новое обращение украинского лидера, в котором тот призывает граждан не скупать гречку и спички.

"Сейчас все новости полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них. И сейчас нападают не на вашу землю, а на ваши нервы", - заявил Зеленский.

Причем, получается, нападают с Запада. Где активно продолжают транслировать панические идеи атаки России на соседа. Но при этом, заявил Зеленский, не обещают никакой конкретной поддержки. Наоборот: на пресс-конференции Джо Байден заявил, что скорое вступление Украины в НАТО маловероятно. Так как стране еще предстоит провести ряд дипломатических реформ. А размещение там наступательных вооружений Вашингтон готов обсуждать, но не с Киевом, а с Москвой.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram