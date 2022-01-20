Пути выхода из топливного кризиса парламент начнет обсуждать с правительством сегодня

Молдавии грозит полное прекращение поставок газа из России. Пути выхода из топливного кризиса парламент начнет обсуждать с правительством сегодня. В республике стартует двухдневное заседание по введению режима чрезвычайного положения в энергетике.

Стране грозит полное прекращение поставок топлива из России из-за неоднократных срывов контракта. Чтобы этого избежать, кабмин намерен помочь национальной газораспределительной компании. Режим ЧП позволит оперативно принять необходимые для этого меры. Так, планируется отложить выплату налога на добавленную стоимость для "Молдовагаза" и выплатить авансом компенсации за энергоноситель для населения. Освободившиеся средства должны покрыть недостающую сумму для расчетов с "Газпромом". С начала января молдавская компания не доплатила российскому партнеру порядка 25 миллионов долларов.

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