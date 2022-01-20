Российские саперы разминировали более 17 тысяч зданий в Сирии

Бойцы инженерных войск выполняют целый комплекс задач в САР

Разминирование освобождённых территорий, уничтожение боеприпасов и обучение сирийских военных. Российские бойцы инженерных войск выполняют целый комплекс задач в САР. Службу несут и в преддверии профессионального праздника.

Писк металлодетектора, сапер поднимает одну руку и садится на колено - обнаружил противопехотную мину. Махмуд Ясин - сапер сирийской армии. Несколько лет назад прошел подготовку в международном противоминном центре и сегодня считается очень опытным специалистом.

"Я очень благодарен российским военным. Они меня обучили всему, что я умею. Я не только могу найти взрывоопасный предмет, но и обезвредить его, а затем подорвать в безопасном месте", - заявил Ясин Махмуд Муса, сапер сирийской армии.

Но работая в этом районе провинции Алеппо Ясин говорит: такое нечасто встретишь. Здесь боевики устроили подземные склады, одним из главных предназначений которых было хранение боеприпасов.

На территории Сирии довольно много гористой местности. За годы войны террористы планомерно, метр за метром разрабатывали скальную породу и в итоге появились тоннели и целые подземные города, в которых могли укрываться сами боевики, вооружение и даже техника.

Главные принципы работы - осторожность, внимательность и никакой спешки. Случается, что в день инженерная разведка проходит всего несколько десятков метров, В самые ответственные моменты опытом с сирийскими коллегами делятся специалисты инженерных войск Российской Федерации.

Российский сапер перечисляет "находки": "Здесь находятся гранаты иностранного производства, которые использовали боевики. Разного производства. Тротиловые шашки. Минометные снаряды".

Большинство подобных пещер подлежит только уничтожению вместе со всеми арсеналами. Подготовка к подрыву, как правило, - целая операция. И опять - никакой спешки. Учесть нужно все: объем боеприпасов, толщину стен, направление ветра. Когда, наконец, все готово, звучит команда на подрыв.

Накануне своего профессионального праздника специалисты инженерных войск не только передают опыт сирийским коллегам, но и несут службу, например, по охране авиабазы Хмеймим. Собственно, вся система обороны возводилась при их непосредственном участии. Теперь саперы регулярно обследуют периметр базы. И здесь одна из главных ролей у кинологической службы.

"Акклиматизацию прошел отлично, работаем каждый день при разных погодных условиях, всё замечательно!" – сказал Сергей Яковлев, военнослужащий инженерных войск России.

Если бы не постоянные боевые задачи, о своем питомце, точнее, сослуживце, Сергей Яковлев, мог бы говорить часами. Первые четыре года жизни красавец Жадор обучался поиску взрывчатки на родине - в Кабардино-Балкарии, а теперь несет службу в Сирии. За те несколько лет, что здесь находятся подразделения наших инженерных войск, были разминированы свыше 17 тысяч зданий и обезврежены около 105 тысяч взрывоопасных предметов. Подготовку у российских специалистов прошли 1200 сирийских саперов.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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