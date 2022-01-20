ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Банкир спрогнозировал исчезновение пластиковых карт в России

10:28
  • четверг
  • 20 января 2022

Они начнут терять актуальность уже в этом году

В скором времени пластиковые карты перестанут пользоваться популярностью в России.

Они могут почти исчезнуть в стране в течение двух лет, заявил РИА Новости управляющий директор по кредитным розничным продуктам "Райффайзенбанка" Андрей Спиваков. Им на смену придут виртуальные аналоги.

В 2022 году число виртуальных и пластиковых карт достигнет равновесия, а еще через пару лет физические носители потеряют свою актуальность.

Спиваков убежден, что через несколько лет не более 15% россиян продолжат пользоваться пластиковой картой в качестве "красивого аксессуара".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Карта Visa
Карта Visa
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.