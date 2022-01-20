Банкир спрогнозировал исчезновение пластиковых карт в России

Они начнут терять актуальность уже в этом году

В скором времени пластиковые карты перестанут пользоваться популярностью в России.

Они могут почти исчезнуть в стране в течение двух лет, заявил РИА Новости управляющий директор по кредитным розничным продуктам "Райффайзенбанка" Андрей Спиваков. Им на смену придут виртуальные аналоги.

В 2022 году число виртуальных и пластиковых карт достигнет равновесия, а еще через пару лет физические носители потеряют свою актуальность.

Спиваков убежден, что через несколько лет не более 15% россиян продолжат пользоваться пластиковой картой в качестве "красивого аксессуара".

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