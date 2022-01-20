Матвиенко отметила поступательное развитие Крыма

Реализуются масштабные инфраструктурные проекты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что во все времена Крым был надежным форпостом Отечества, сыграл важную роль в укреплении могущества нашей страны.

"Не раз доказанные в ожесточенных столкновениях с врагом ратное мастерство и мужество крымчан навсегда вписаны в хронику Великой Отечественной войны, а город-герой Керчь и город воинской славы Феодосия стали немеркнущими символами стойкости и массового героизма советских людей", - заметила спикер верхней палаты парламента (цитата по ТАСС).

Она добавила, что сегодня Крым поступательно развивается, там реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Кроме того, успешно работают промышленные и сельскохозяйственные предприятия, наращиваются производственные мощности.

Органы государственной власти Крыма многое делают для повышения уровня жизни людей, также обратила внимание председатель Совфеда.

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