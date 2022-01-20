Есть пострадавшие: грузовик влетел в маршрутку на Каширском шоссе

Прокуратура начала проверку

Семь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом и грузовиком в Подмосковье.

ДТП произошло на 30-м километре Каширского шоссе возле города Видное утром 20 января. По предварительным данным, грузовой автомобиль врезался в попутную маршрутку, которая двигалась в сторону станции метро Домодедовская.

Как сообщили в подмосковном министерстве здравоохранения, в Подольскую областную клиническую больницу доставили семь человек с травмами легкой степени тяжести. Пострадавших осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Прокуратура Московской области начала проверку, пишет агентство РИАМО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram