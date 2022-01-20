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Есть пострадавшие: грузовик влетел в маршрутку на Каширском шоссе

10:51
  • четверг
  • 20 января 2022

Прокуратура начала проверку

Семь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом и грузовиком в Подмосковье.

ДТП произошло на 30-м километре Каширского шоссе возле города Видное утром 20 января. По предварительным данным, грузовой автомобиль врезался в попутную маршрутку, которая двигалась в сторону станции метро Домодедовская.

Как сообщили в подмосковном министерстве здравоохранения, в Подольскую областную клиническую больницу доставили семь человек с травмами легкой степени тяжести. Пострадавших осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Прокуратура Московской области начала проверку, пишет агентство РИАМО.

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