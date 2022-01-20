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Главный ЛОР столицы дал рекомендации по лечению симптомов "омикрона"

11:00
  • четверг
  • 20 января 2022

Нельзя запускать болезнь

Главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков рассказал, что делать при первых признаках "омикрон"-штамма.
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Для лечения нужны противовирусные средства и препараты, которые снимают симптомы болезни, сообщил врач изданию "Аргументы и Факты". Важно начать бороться с вирусом в первые дни.

"Если почувствуете симптомы "омикрона" или ОРВИ, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать", - пояснил Крюков.

"Омикрон" реже вызывает госпитализации, но считается более заразным. Симптомы нового штамма схожи с обычной простудой – насморк, боль и першение в горле.

Он уточнил, что симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой, это - заложенность носа, боль и першение в горле, и добавил, что лечить "омикрон" нужно привычными способами. Для больного горла – антисептические растворы и спреи, для заложенного носа – солевой раствор или сосудосуживающие капли. Однако важно помнить, что каплями не стоит пользоваться больше семи дней.

 

 

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