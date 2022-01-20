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Собянин выделил 857,8 млн рублей на реставрацию памятников архитектуры

12:02
  • четверг
  • 20 января 2022

Мэр столицы подписал постановление по данному вопросу

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил почти 858 миллионов рублей на реставрацию памятников архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В частности, будет воссоздан уникальный иконостас XVIII века в Церкви святых апостолов Петра и Павла, а также отреставрировано исторического здание бывшего городского Мещанского училища (ныне Горный институт МИСиС).

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