Собянин выделил 857,8 млн рублей на реставрацию памятников архитектуры

Мэр столицы подписал постановление по данному вопросу

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил почти 858 миллионов рублей на реставрацию памятников архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В частности, будет воссоздан уникальный иконостас XVIII века в Церкви святых апостолов Петра и Павла, а также отреставрировано исторического здание бывшего городского Мещанского училища (ныне Горный институт МИСиС).

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