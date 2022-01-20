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Цена нефти Urals превысила $90 за баррель

11:55
  • четверг
  • 20 января 2022

Это произошло впервые с 2014 года

Российская нефть Urals бьет рекорды стоимости. За баррель на пике давали свыше 90 долларов - такого не было с 2014 года.

Более того, сорт нефти в Средиземноморском регионе уже третий день подряд оказывается дороже марки Brent, которая считается эталонной - традиционно от её котировок зависят цены на большинство экспортируемых углеводородов. Впрочем, и североморской смеси удалось пробить семилетний максимум. На динамику рынка повлияли прогнозы о повышении глобального спроса на топливо в 2022 году и возможное сокращение поставок с Ближнего Востока.

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