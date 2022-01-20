МИД России подтвердил встречу Лаврова и Блинкена

Стороны обсудят тему гарантий безопасности

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится 21 января в Женеве. Об этом в четверг, 20 января, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как уточнила Захарова, в ходе встречи стороны обсудят тему гарантий безопасности, а также попробуют "определиться с возможными дальнейшими шагами" по переговорам по данному вопросу, сообщает РИА Новости.

О предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов ранее рассказали в Госдепартаменте. Там отметили, что во время разговора "оба согласились, что им будет полезно лично встретиться".

Тем временем госсекретаря США Энтони Блинкена пригласили на заседание министров иностранных дел 27 стран Евросоюза. Темой саммита 24 января станет ситуация на Украине.

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