В Думе поддержали добавление баллов к ЕГЭ за просвещение в интернете

Это потребует корректировки законодательства

Государственная дума положительно оценивает предложение практиковать начисление дополнительных баллов к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) школьникам, которые участвуют в создании просветительского контента в интернете. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

С соответствующей инициативой выступили участники круглого стола в Общественной палате под организацией директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Комментируя это предложение, Смолин предложил расширить инициативу — с предложенного на круглом столе просветительского контента на культурную и историческую тематику до просветительских программ и в других областях знаний.

Депутат назвал сложной задачей современного образования необходимость "сделать интернет по максимуму образовательным и по минимуму вредным", превратить Сеть в средство просвещения. При этом в настоящее время часто можно наблюдать "в результате злоупотребления интернетом, примитивизацию личности и даже конртпросвещение".

Вместе с тем Смолин указал, что реализация предложения участников круглого стола может вступить в противоречие с законодательством об ограничении просветительской деятельности. По мнению депутата, стране нужен не закон об ограничениях на просветительство, а закон о поддержке просветительства, сообщает АГН "Москва".

Ранее в Общественной палате предложили разработать отечественную операционную систему для обязательной установки на устройствах, которые будут использоваться детьми. Такая операционка сможет блокировать недопустимый или опасный контент, а также ограничивать время использования соцсетей и развлекательных приложений, чтобы не отвлекать учащихся от образовательного процесса.

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