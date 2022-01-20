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В продаже появилась печатная версия путеводителя Michelin по Москве

12:04
  • четверг
  • 20 января 2022

В издание гида вошло 69 заведений

Компания Michelin выпустила первый тираж гастрономического гида по Москве. Об этом в четверг, 20 января, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Международный директор гида Michelin отметил кулинарную уникальность и потенциал ресторанов Москвы

Как уточнила заммэра, в путеводитель вошли 69 заведений, которые были названы на торжественной церемонии в Москве в октябре 2021 года. Российская столица стала первым городом в СНГ, чьи рестораны попали в знаменитый гид. Девять из них удостоились звезд Michelin, в том числе два заведения получили сразу по две звезды Michelin.

Сергунина назвала важным тот факт, что помимо отмеченных экспертами заведений в печатную версию путеводителя включена информация о нашей гастрономической культуре и городе в целом.

Поклонники Michelin из разных стран мира получили возможность познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки, цитирует заместителя мэра Москвы ТАСС.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что в столице летом 2022 года впервые презентуют международный рейтинг гастрономической индустрии The World's 50 Best Restaurants. Ожидается, что столицу посетят более 2 тысяч профессионалов, гастрономических обозревателей, экспертов. Среди них будут шеф-повара, чьи рестораны попадут в список 50 лучших.

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