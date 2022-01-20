Красноярские врачи спасли проглотившую 20 магнитов девочку

Операция длилась почти два часа

Из кишечника годовалой девочки в Красноярске хирурги извлекли полоску из 20 небольших магнитов, которые привели к некрозу и перфорации тканей, сообщили в региональном Минздраве.

"Операция длилась почти 2 часа. Бригада из 6 человек боролась за жизнь девочки. Злополучные магниты были удалены, множественные перфорации ушиты", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в первые дни нового года ребенок из Канска начал плакать, мучился от многократной рвоты, сильно похудел. Сначала врачи предположили отравление, потом - ротавирусную инфекцию. При более позднем обращении медики уже не смогли бы спасти ребенка.

Сейчас девочка остается в хирургическом отделении. Ей уже разрешили есть суп и кашу.

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