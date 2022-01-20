В Алма-Ате обнаружили тайные захоронения погибших в беспорядках

Ранее были совершены набеги на морг

Полиция Алма-Аты обнаружила тайные захоронения боевиков, которые погибли во время беспорядков в начале января. Об этом заявила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

"Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", - рассказала она (цитата по РИА Новости).

Ранее глава департамента полиции Канат Таймерденов сообщил, что в январе было совершено около семи нападений на морг, в ходе которых из учреждения вынесли 41 тело.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Генсек организации Станислав Зась отметил, что во время беспорядков действовали хорошо организованные группы, преследовавшие террористические цели.

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