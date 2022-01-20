Полиция задержала подозреваемого в убийстве тиктокера

Он убил человека и ограбил его дом

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 44-летнего блогера Алексея Щетинина, передает со ссылкой на источник "Интерфакс".

"Ему инкриминируется убийство, применение насилия в отношении полицейских, разбойное нападение и серия краж",- сообщил собеседник агентства.

Как считают следователи, Щетинин в декабре 2020 года застрелил пожилого мужчину в станице Ахтанизовской Темрюкского района Кубани, ограбил его дом и скрылся. В апреле минувшего года подозреваемый стал отстреливаться от сотрудников полиции, которые пытались проверить у него документы.

Щетинин снимался в видео для Instagram и TikTok. В одном из самых популярных в Сети роликов его теща произносит фразу: "Бегу с огорода домой, едет любимый зять, будем пить пиво!".

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