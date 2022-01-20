Бочкарев: На станции БКЛ "Сокольники" продолжается архитектурная отделка

Оформление станции посвящено истории столичного метростроения

Установка декоративных панелей на путевых стенах и балконах станции "Сокольники" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена полностью завершена. Об этом в четверг, 20 января, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что станции БКЛ "Сокольники" продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны. Завершена установка отделочных панелей путевых стен и балкона. Также начат монтаж декоративных панно на потолке станции.

Как отметил руководитель столичного строительного комплекса, на станции уже завершили земляные и практически выполнили монолитные работы, заканчивается устройство внутренних стен и перегородок станции, близится к завершению монтаж эскалаторов.

Художественное оформление станции БКЛ "Сокольники" посвящено истории столичного метростроения. Изображения на стенах, балконе и потолке стилизованы под фотографии и плакаты 1940-50-х годов, а также символику Московского метрополитена, рассказал Бочкарев.

По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, выбор тематики дизайна "Сокольников" не случаен. На станции БКЛ подходит к концу сооружение двух пересадок на станцию "Сокольники" красной ветки, которая была открыта в 1935 году в составе первого пускового участка метро. Таким образом, новая станция Большого кольца объединяет историю с современным этапом отечественного метростроения.

Кравцов напомнил, что общестроительная готовность северо-восточного участка БКЛ достигла 86%. Наряду с "Сокольниками" в него входят станции "Рижская", "Марьина Роща" и уже построенные станции "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская", временно работающие в составе Некрасовской линии метро, а также соединительная ветка в электродепо "Нижегородское".

Строительство Большой кольцевой линии — главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.

Ранее сообщалось, что строительство станции "Сокольники" БКЛ планируется завершить в 2022 году. Первоначальное рабочее название станции — "Стромынка". Однако позднее было решено сохранить историческое имя радиальной остановки.

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