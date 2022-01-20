Захарова: НАТО превращает космос в арену боевых действий

Альянс ранее представил "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что документ "Всеобъемлющая политика НАТО в космосе" носит провокационный характер.

"Он выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств-членов НАТО во главе с США, нацеленных на размещение оружия в космосе, применение силы или угрозу силы в отношении космических объектов других стран", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что альянс превращает космическое пространство в арену боевых действий.

В представленном НАТО документе высказывается намерение распространить на космос принципы коллективной обороны организации.

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