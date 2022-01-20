ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне рассказали, как чаще всего проводят досуг

12:41
  • четверг
  • 20 января 2022

Большинство предпочитает спокойный отдых

Каждый третий (35%) россиянин, принявший участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предпочитает на досуге встречаться с друзьями или заниматься домашним хозяйством.
Без смартфона не может жить каждый десятый россиянин

Времяпрепровождение на природе и занятия с детьми предпочитают 33 и 32% соответственно. По 31% респондентов на досуге работают на даче, слушают музыку и читают книги.

Проводят время за компьютером 30% опрошенных, смотрят телевизор или слушают радио — 28%. На хобби свое свободное время тратят 19% участников исследования.

Среди хобби у россиян самыми распространенными оказались чтение книг и газет (12%), садоводство и спорт (по 9%), охота и рыбалка (8%), вязание (8%), рисование (6%). У 27% опрошенных нет регулярных увлечений.

Участники опроса рассказали, что в среднем на хобби тратят по 13 часов в неделю. У москвичей и петербуржцев времени на увлечения меньше, чем у жителей других населенных пунктов — по 11 часов, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, каким видят идеальный зимний отдых. 39% опрошенных считают идеальным способом досуга зимой катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Встреча с друзьями
Встреча с друзьями
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.