Россияне рассказали, как чаще всего проводят досуг

Большинство предпочитает спокойный отдых

Каждый третий (35%) россиянин, принявший участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предпочитает на досуге встречаться с друзьями или заниматься домашним хозяйством.

Времяпрепровождение на природе и занятия с детьми предпочитают 33 и 32% соответственно. По 31% респондентов на досуге работают на даче, слушают музыку и читают книги.

Проводят время за компьютером 30% опрошенных, смотрят телевизор или слушают радио — 28%. На хобби свое свободное время тратят 19% участников исследования.

Среди хобби у россиян самыми распространенными оказались чтение книг и газет (12%), садоводство и спорт (по 9%), охота и рыбалка (8%), вязание (8%), рисование (6%). У 27% опрошенных нет регулярных увлечений.

Участники опроса рассказали, что в среднем на хобби тратят по 13 часов в неделю. У москвичей и петербуржцев времени на увлечения меньше, чем у жителей других населенных пунктов — по 11 часов, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, каким видят идеальный зимний отдых. 39% опрошенных считают идеальным способом досуга зимой катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта.

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