Назван состав олимпийской сборной России по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева - в запасе

Федерация фигурного катания на коньках России представила список спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Пекине.

В состав мужской команды вошли чемпион России и Европы Марк Кондратюк, серебряный призер Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Михаил Коляда, бронзовый призер чемпионата России Андрей Мозалев. Запасными стали Петр Гуменник и Евгений Семененко.

Женскую команду составили чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Камила Валиева, бронзовый призер ЧМ Александра Трусова. Запасные - чемпионка мира Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Участие в соревнованиях спортивных пар от России примут чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В танцах на льду заявлены чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Александра Степанова и Иван Букин.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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