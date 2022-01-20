На Солнце произошла мощная вспышка

Могут наблюдаться перебои в радиосвязи

Специалисты зафиксировали мощную и продолжительную солнечную вспышку 20 января.

Вспышку зарегистрировали в 9:01 по московскому времени. Класс – М5.5, продолжительность – 21 минуты. Индекс вспышечной активности Солнца достиг "оранжевого уровня" и составил 5,9 из 10 возможных.

Из-за вспышки на Земле могут наблюдаться перебои в работе радиосвязи, навигационных систем, передает РИА Новости.

Ранее в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщили, что в последние 10 дней наземные станции слежения регистрировали заметный рост геомагнитной активности. Их связывают с начавшимся в начале года ростом активности Солнца.

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