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На Солнце произошла мощная вспышка

12:25
  • четверг
  • 20 января 2022

Могут наблюдаться перебои в радиосвязи

Специалисты зафиксировали мощную и продолжительную солнечную вспышку 20 января.

Вспышку зарегистрировали в 9:01 по московскому времени. Класс – М5.5, продолжительность – 21 минуты.  Индекс вспышечной активности Солнца достиг "оранжевого уровня" и составил 5,9 из 10 возможных.

Из-за вспышки на Земле могут наблюдаться перебои в работе радиосвязи, навигационных систем, передает РИА Новости.

Ранее в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщили, что в последние 10 дней наземные станции слежения регистрировали заметный рост геомагнитной активности. Их связывают с начавшимся в начале года ростом активности Солнца.

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