Кремль назвал условие подключения Путина и Байдена к переговорам по безопасности

Песков отметил, что общение президентов можно только приветствовать

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден могут подключиться к обсуждению темы гарантий безопасности. Об этом в четверг, 20 января, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что после того, как Вашингтон даст ответ по российским предложениям на эту тему появится понимание, когда лидеры государств решат лично подключиться к обсуждению.

Песков отметил, что общение Путина и Байдена можно только приветствовать, поскольку разговор двух президентов будет полезен для обеих стран.

Что касается сроков ответа Соединенных Штатов, на днях его ожидают в Москве, рассказал пресс-секретарь президента России. Он уточнил, что это произойдет не обязательно завтра — возможно, ответ поступит и на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД России подтвердили, что 21 января глава ведомства Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся для обсуждения темы гарантий безопасности.

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