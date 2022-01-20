ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль назвал условие подключения Путина и Байдена к переговорам по безопасности

13:02
  • четверг
  • 20 января 2022

Песков отметил, что общение президентов можно только приветствовать

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден могут подключиться к обсуждению темы гарантий безопасности. Об этом в четверг, 20 января, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Байден высказался по поводу "вторжения" России на Украину
Кремль допустил участие ЕС в переговорах по безопасности с США

Представитель Кремля заявил, что после того, как Вашингтон даст ответ по российским предложениям на эту тему появится понимание, когда лидеры государств решат лично подключиться к обсуждению.

Песков отметил, что общение Путина и Байдена можно только приветствовать, поскольку разговор двух президентов будет полезен для обеих стран.

Что касается сроков ответа Соединенных Штатов, на днях его ожидают в Москве, рассказал пресс-секретарь президента России. Он уточнил, что это произойдет не обязательно завтра — возможно, ответ поступит и на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД России подтвердили, что 21 января глава ведомства Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся для обсуждения темы гарантий безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.