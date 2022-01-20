Путин проведет встречу с Собяниным

Мэр расскажет о положении дел в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о рабочих планах Владимира Путина в четверг.

"Днем у него идут рабочие встречи. Наряду с другими состоится беседа президента с мэром Москвы Сергеем Собяниным", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

По словам Пескова, Собянин расскажет главе государства о положении дел в столице.

Кроме того, Путин проведет 20 января международный телефонный разговор.

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