Онищенко назвал способ закончить пандемию COVID-19 в мае

"Омикрон" может стать последним штаммом вируса

В мае 2022 года пандемия коронавирусной инфекции может завершиться. Такое мнение в четверг, 20 января, высказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

По словам бывшего главного санитарного врача России, "в мае можно закончить все". Отвечая на вопрос, может ли "омикрон" стать последним штаммом коронавируса, Онищенко заявил, что данная разновидность "вполне" может "все закончить".

Однако для достижения этой цели важно пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию, отметил эксперт.

Онищенко также выразил мнение, что массовая изоляция для борьбы с COVID-19 уже не нужна. Изолировать следует лишь тех, кто не прошел вакцинацию, в том числе по медицинским противопоказаниям.

В остальных случаях "массовая изоляция — это глупость, ее не надо делать уже", цитирует академика РИА Новости.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что к концу января — началу февраля заболеваемость коронавирусом в России, вызванная штаммом "омикрон", пойдет на спад.

Однако председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов выразил мнение, что предположения о скором спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России преждевременны. Парламентарий заявил, что "по сути дела мы только стоим в начале пятой волны", в связи с чем "расслабляться здесь нельзя".

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