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Президент Ирана предрек скорый распад НАТО

13:09
  • четверг
  • 20 января 2022

Альянс занимается обманом

Североатлантический Альянс может распасться, если страны-участницы продолжает придерживаться текущей военной политики.  
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Об это заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе своего выступления в Государственной думе России. Он отметил, что вторжение в другие страны под различными предлогами, насильственное распространение западной модели поведения в конечном счете приведет к распаду НАТО.

"Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов - все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду", - сообщил иранский лидер.

Накануне Раиси встретился с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили иранскую ядерную программу, экономику, региональные и мировые вопросы.

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