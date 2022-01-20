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Лукашенко повторно переболел COVID-19

13:02
  • четверг
  • 20 января 2022

Президент Белоруссии перенес заболевание бессимптомно

Президент Белоруссии сообщил, что повторно переболел коронавирусной инфекцией - в этот раз глава государства был инфицирован штаммом "омикрон".

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"Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали", - приводит слова президента БелТА.

По словам Лукашенко, в России в вопросе борьбы с пандемией выбран правильный курс - в основном амбулаторное лечение. Как подчеркнул глава государства, "особо переживать" по поводу нового штамма не надо.

Ранее Лукашенко болел ковидом в июле 2020 года, тоже бессимптомно.

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