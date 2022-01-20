Дума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Документ поддержан единогласно

Государственная дума в четверг, 20 января, единогласно приняла во втором и третьем чтениях закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.

Как напомнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, такое поручение было дано главой государства Владимиром Путиным. Правительство подготовило поправки, которые позволили принять соответствующее решение в кратчайшие сроки.

Индексация должна защитить граждан России в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен. Володин в своем Telegram-канале призвал "сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись".

Норма об индексации была внесена поправкой в другой законопроект — уже принятый в первом чтении в декабре 2021 года документ о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Пакет поправок получил одобрение комиссии правительства по законопроектной деятельности.

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