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Собянин: население Москвы приблизилось к отметке в 13 млн

13:18
  • четверг
  • 20 января 2022

Мэр столицы привел предварительные результаты переписи населения

Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Столичный градоначальник рассказал главе государства о предварительных итогах переписи населения.

"За 10 лет москвичей стало на полтора миллиона больше. Приблизились вплотную к цифре 13 миллионов, даже, возможно, чуть преодолеем её. Пока досчёт идёт, но уже очевидно, что это около 13 миллионов будет", - сообщил Собянин.

По его словам, полтора миллиона дополнительных жителей - это большая цифра. Москва прирастает примерно на миллион человек за 10 лет – такая тенденция характерна для всех больших городов.

"Еще Новая Москва дала около полумиллиона, и в целом полтора миллиона набралось", - сказал мэр.

Стенограмма встречи Путина и Собянина опубликована на сайте Кремля.

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