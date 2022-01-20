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Комфортную погоду пообещали москвичам в выходные

14:22
  • четверг
  • 20 января 2022

Однако эксперты предупреждают о колебаниях давления

В столичном регионе в предстоящие выходные установится комфортная погода. Об этом в четверг, 20 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Синоптик уточнил, что самый снежный день в Москве прогнозируется в пятницу, 21 января. При этом морозы будут не сильнее четырех-шести градусов. В ночь на субботу ветер усилится до скорости 15 метров в секунду, однако на следующий день температура останется прежней.

В воскресенье столбики термометров снизятся, хотя температура все же останется выше климатической нормы — на три-четыре градуса. Преимущественно будет без осадков, хотя местами может пройти небольшой снег.

В целом москвичей в выходные ожидает мягкая зимняя погода, хотя эксперты предупреждают о колебаниях атмосферного давления. К пятнице показатель снизится до 735 миллиметров ртутного столба, однако в воскресенье вырастет сразу на 20 единиц, цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что в пятницу, 21 января, циклон "Ида" начнет перемещаться вдоль западных границ России. На этом фоне снегопады и метели усилятся, высота сугробов в Москве может вырасти до полуметра.

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