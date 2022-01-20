Собянин доложил Путину о готовности Москвы к проведению "Экспо-2030"

Мэр столицы поблагодарил президента за поддержку

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 20 января, поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку заявки столицы на проведение международной выставки "Экспо-2030".

В ходе личной встречи градоначальник назвал решение подать такую заявку непростым, поскольку Россия давно участвует в выставочном движении, однако еще ни разу ее заявки не выигрывали.

Собянин напомнил о высокой конкуренции за право провести "Экспо-2030": заявки подали Саудовская Аравия, Южная Корея, Италия, Украина. Тем не менее, "поборемся", пообещал мэр Москвы.

Градоначальник указал, что у российской столицы имеется опыт по подготовке и к Олимпиаде, и к чемпионату мира по футболу. После этих мероприятий "отзывы самые хорошие", а инфраструктура Москвы уже готова.

Сергей Собянин также объяснил, почему для проведения "Экспо-2030" в Москве предлагают территорию возле Внуково, а не внутри города: отсутствие таких свободных территорий и напряжение для жителей районов, где организуют подобные мероприятия.

При этом во Внуково имеется развитая транспортная инфраструктура, включая аэропорт и метрополитен, цитирует мэра Москвы пресс-служба Кремля.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что следующие десять лет власти города используют с максимальной пользой для развития мегаполиса и повышения качества жизни москвичей. Он отметил, что мегаполис готов принять у себя международную выставку лучших достижений человечества.

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