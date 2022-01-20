Шойгу назвал долю современного оружия в российской армии

Новая техника интенсивно эксплуатируется и хорошо зарекомендовала себя

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил в ходе Единого дня военной приемки, что по итогам 2021 года оснащенность армии и флота России современным вооружением повысилась до 71,2%.

"А стратегических ядерных сил - до 89,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%", - уточнил глава Минобороны цитата по РИА "Новости".

Как добавил Шойгу, новая боевая техника "интенсивно эксплуатируется и хорошо зарекомендовала себя".

Завершено перевооружение первого полка на ракетный комплекс "Авангард", сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолётами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", подвел итоги 2021 года министр.

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