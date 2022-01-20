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Видео задержания "любимого зятя" из вирусного тиктока

13:49
  • четверг
  • 20 января 2022

Мужчина оказался опасным преступником

В Краснодаре задержали участника вирусного видео в Tik-Tok про любимого зятя.

Мужчина оказался преступником: на его счету убийства, стрельба по полиции, разбой и кражи. Злоумышленнику уже предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в полиции. Его долго не могли поймать из-за тщательной конспирации. Сейчас с подозреваемым проводят следственные действия.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина в течение многих лет проникал в магазины и квартиры Краснодарского края с целью хищения имущества. Весной 2020 года его остановили в Анапе для проверки документа, однако подозреваемый достал оружие и выстрелил по полицейским, а затем скрылся.

Осенью правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался 44-летний Алексей Щетинин. Тогда же выяснилось, что он также может быть причастен к убийству в станице Ахтанизовской в декабре 2020 года.

Алексей Щетинин стал популярен благодаря роли "любимого зятя", к которому теща бежала пить пиво.

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