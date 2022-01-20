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Собянин: экономика Москвы справляется с обусловленными пандемией вызовами

14:07
  • четверг
  • 20 января 2022

Власти столицы отмечают реальный рост экономики

Преодоление вызовов пандемии и реальный рост экономики Москвы. Эти и другие темы обсуждали в Кремле. Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным.

"Владимир Владимирович, Вы знаете, много было всяких пессимистических прогнозов о том, что пандемия, экономика не справится с этими вызовами, будут серьёзные проблемы в социально-экономической сфере и так далее. Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к тем непростым условиям, в которых мы работаем", - заявил Собянин.

По его словам, инвестиции выросли на 12 процентов, строительство ‒ на 23 процента, промышленное производство ‒ на 28 процентов, - и это реальный рост экономики города.

Кроме того, Сергей Собянин отметил, что по итогам переписи за последние 10 лет население столицы увеличилось на полтора миллиона. Прирост произошел в том числе за счёт Новой Москвы. А это новые вызовы: возведение школ, детских садов и поликлиник, развитие транспорта. Мэр поблагодарил президента за инфраструктурный кредит. За счёт этих средств идёт закупка новых  вагонов метро и поездов для пригородного сообщения. Кроме того, продолжается развитие подземки. Недавно открыли 10 станций большой кольцевой линии, а уже в этом году проект планируют завершить.

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