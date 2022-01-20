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Ирина Аллегрова записала новый альбом к 70-летнему юбилею

14:55
  • четверг
  • 20 января 2022

Народная артистка России сегодня празднует день рождения

Народная артистка России, один из символов отечественной эстрады. 70 лет отмечает сегодня Ирина Аллегрова. Певица, чей голос и образ знакомы миллионам поклонников.

Свой путь на большую сцену она начинала в 70-е в оркестре Леонида Утёсова. Пела в культовых группах "Факел" и "Электроклуб". В 80-е выступала с Людмилой Сенчиной и Игорем Тальковым. Но пик популярности пришёлся на 90-е годы. Всенародную известность Аллегровой принесли песни, написанные для неё Игорем Крутым и Игорем Николаевым. Певица и сейчас продолжает радовать многочисленных поклонников.

Аллегрова - обладатель музыкальных премий. На её счету 16 сольных альбомов, последний из которых вышел как раз к юбилею.

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