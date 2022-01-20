В Омске у водителя маршрутки за рулем случился сердечный приступ

Авто на полном ходу выехало на встречную полосу и столкнулось с пятью машинами

Крупное ДТП в Омске. Маршрутное такси на полном ходу выехало на встречную полосу и столкнулось с пятью автомобилями.

После этого машина врезалась в бетонное ограждение. У водителя микроавтобуса прямо за рулем случился сердечный приступ и в результате автомобиль потерял управление. В салоне находились 18 человек. Медицинская помощь оказана водителю и одному из пассажиров.

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