ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Омске у водителя маршрутки за рулем случился сердечный приступ

14:56
  • четверг
  • 20 января 2022

Авто на полном ходу выехало на встречную полосу и столкнулось с пятью машинами

Крупное ДТП в Омске. Маршрутное такси на полном ходу выехало на встречную полосу и столкнулось с пятью автомобилями.

После этого машина врезалась в бетонное ограждение. У водителя микроавтобуса прямо за рулем случился сердечный приступ и в результате автомобиль потерял управление. В салоне находились 18 человек. Медицинская помощь оказана водителю и одному из пассажиров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.