В Москве открывается российско-американская выставка

Экспозицию покажет Всероссийский музей декоративного искусства

"Самое время снова запустить быструю коричневую лису... Не так ли?" Это не просто странный вопрос - название выставки, которая завтра открывается во Всероссийском музее декоративного искусства. А еще это отсылка к первому сообщению, переданному по горячей линии Вашингтон-Москва в далеком 1963 году. Понятно, что к животным экспозиция отношения не имеет. В центре - 30 проектов из России и США - глобальные проблемы человечества, решить которые можно только вместе, разговаривая на одном языке.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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