В Москве прошел гастрономический фестиваль

Участники показали, как из обычных продуктов создать произведения искусства

Сегодня в Московском университете пищевых производств прошёл молодёжный фестиваль "Возрождаем традиции. Рождество". Здесь только русская кухня.

Как и что готовили наши предки - для студентов московских вузов и колледжей уже не вопрос. Тонкости праздничной трапезы на Руси они знают и охотно демонстрируют. Вчерашние школьники представили настоящие шедевры кулинарного мастерства. Участники форума показали, что из обычных продуктов можно создавать произведения искусства.

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