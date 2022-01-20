Архитекторам удалось вернуть дому былое величие

В Москве завершается реставрация усадьбы Сушкиных-Кеворкова на Люсиновской улице. За свою историю особняк перестраивался и менял владельцев, потом пришёл в упадок, а недавно и вовсе пережил пожар. Но архитекторам удалось вернуть дому былое величие.

Великолепие позднего классицизма возвращается в городскую усадьбу Сушкиных-Кеворкова на Люсиновской улице. Позади полтора года работы архитекторов-реставраторов.

- Мы сейчас находимся в главном зале памятника, центральный зал, где был отреставрирован лепной декор. Лепной декор был закрыт фанерой, зашит, это помогло нам восстановить его. И частично был в копоти, мы расчистили его.

Нежные белые цветы и кремовые узоры по всему потолку. А в центре зала - позолоченный фамильный герб. Лепнина сияет, паркет блестит. Сейчас уже трудно поверить, что 9 месяцев назад здесь всё было черным-черно.

А в 2017 году во время обмеров и расчистки картина была ещё страшнее. Незадолго до реставрации здесь случился пожар.

"Разрушения были очень сильные. Он, конечно, не был в аварийном состоянии, не был в утраченном сильно состоянии, но разрушений было очень много", - заявил Ольга Севрюгина, главный архитектор проекта, АО "Центр комплексного развития".

Судьба дома складывалась непросто. Примерно в конце XVIII века московский купец Иван Сундушников строит на Малой Серпуховской улице двухэтажный особняк. Война, пожар 1812 года - владелец разорён, здание больше 20 лет стоит бесхозным, пока его не покупает богатый тульский торговец Денис Сушкин. Его семья восстанавливает дом, а также расширяет его до трёх этажей со стороны двора. Фасады обильно украшают декором, перекладывают печи, а деревянную лестницу главного здания меняют на белокаменную и возводят ещё одну в пристройке.

Эту лестницу архитекторам пришлось восстанавливать полностью. Здесь невозможно было ходить: оставались только фрагменты белокаменных ступеней и детали ограждений с чугунными балясинами. А самой большой проблемой было вписать новую лестницу в это пространство, где нет ни одного прямого угла.

Подробности смотрите в репортаже Ксении Игнатовой.

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