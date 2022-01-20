Строительство моста через Москву-реку в Новинском затоне завершится в 2023 году

Это позволит разгрузить прилегающие транспортные магистрали

В следующем году в Новинском затоне завершится строительство моста через Москву-реку. Сооружение не только соединит бывшую промзону ЗИЛ с близлежащими районами, но и разгрузит местные магистрали.

Еще два года назад с высоты полета птиц эта строительная площадка напоминала конструктор для Гулливера. Гигантские многометровые составные фрагменты чего-то пока не очень определяемого разложены на сотни метров вдоль затона. Сейчас, когда часть сооружения уже возведена, все встало на свои места: в Новинском затоне через старое русло Москвы-реки скоро появится новый мост.

"Готовы 8 из 9 опор. Сейчас ведутся работы по сооружению со стороны Кожухово бетонной русловой опоры. Завершено на 40%", - сказал Евгений Косюга, руководитель строительства АО "Мосинжпроект".

В апреле начнется так называемая "надвижка": пролеты будут поднимать с земли, соединять между собой и при помощи мощных домкратов двигать в сторону другого берега. Длина надводной части моста – 415 метров. Общая - еще больше.

615-метровое сооружение будет иметь по 2 автомобильных полосы в каждую сторону. Кроме того, строители сделают здесь тротуары для пешеходов. Мост станет соединительной нитью между активно застраивающейся территорией бывшего завода ЗИЛ с районами Печатники и Южно-портовый.

Вместе с мостом появится конечная станция для городского транспорта, разворотная площадка и больше километра новых дорог. Район бывшего завода им. Лихачева сейчас активно застраивается. Это и парковые зоны, и жилые дома, и коммерческая недвижимость. Поэтому новым кварталам как воздух нужны дополнительные трассы.

"Связка набережной позволит разгрузить прилегающие транспортные магистрали. Третье транспортное кольцо, проспект Андропова и, естественно, обеспечит транспортную доступность для вновь строящихся кварталов и уже существующей жилой застройки", - сказал Петр Дмитриев, директор проекта дивизиона "Дорожное строительство" АО "Мосинжпроект".

Так называемую "наджвижку" строители будут делать в течение полугода. Чтобы осенью 2023 года уже закончить конструкцию моста.

Иван Колесников, Виктор Мальцев, Владислав Карташов, Андрей Алексеев. "ТВ Центр".

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