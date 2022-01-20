Больницы Москвы закупили дополнительное оборудования для лечения ковида

Столица готова к любому развитию событий

Больницы Москвы закупили более трёх с половиной тысяч единиц оборудования для лечения коронавируса. Это аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, аппараты для проведения гемодиализа, техника для мониторинга состояния пациента и прочее.

Более трети приобретённой техники уже поставлено и используется для оказания помощи пациентам. Как заявила сегодня заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, несмотря на стремительный рост заболеваемости, аналогичного скачка в госпитализациях пока не видно. Однако столица готова к любому развитию событий.

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